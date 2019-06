Den Hâneker brengt natuurfilm Stijn letterlijk naar grote hoogte

ALBLASSERWAARD • Afgelopen week ontving natuurfilmer Stijn Philips vanuit Den Hâneker een gift voor aanschaf van een drone voor zijn natuurfilm over de Alblasserwaard. Een win-win situatie voor beide partijen.

Stijn zijn plan is om vier seizoenen op de mooiste locaties van de Alblasserwaard te filmen: van de vogelrijke blauwgraslanden van de Donkse Laagten tot de rietlanden bij Kinderdijk; en van de bevers in Avelingen tot de plasdras-weilanden vol broedende vogels. De film moet een ode worden aan de natuur van de Alblasserwaard in samenwerking met inwoners, gemeentes, provincie, natuurverenigingen, lokale media, boeren en ondernemers.

"Het was van begin af aan mijn wens om ook vanuit de lucht filmopnames te maken. Dat geeft echt een uniek perspectief waardoor je het landschap ook beter begrijpt. Helaas komen er veel kosten kijken bij dronen: het apparaat zelf, maar ook vergunningen, verzekeringen en onderhoud. Dankzij de gift van Den Haneker is het nu mogelijk om waanzinnige luchtopnames te maken. Dat is een enorme meerwaarde voor de film!", aldus Stijn. In het verleden heeft hij onder meer films gemaakt voor Vroege Vogels.

Bestuurslid Mariëlle de Bruijn van Den Hâneker: "Vanuit Den Hâneker moedigen wij Stijn zijn plannen enorm aan. Met deze film wil Stijn mensen binnen en buiten de Alblasserwaard enthousiasmeren en informeren over de biodiversiteit van deze streek. De kijker ontdekt de mooiste plekken, leert icoonsoorten kennen en wordt verrast door bijzondere verhalen. De film moet bijdragen aan de herkenbaarheid, bescherming en liefde voor de natuur van dit prachtige gebied. Dit sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van onze vereniging en ons motto 'Samen sterk voor de streek'. Door beelden vanuit een ander perspectief toe te voegen aan de film, tillen we samen de film naar een nog grotere hoogte."