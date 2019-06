Kampeerevenement op Avonturenboerderij Molenwaard

GROOT-AMMERS • Deze zomer stelt Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers op twee nachten haar deuren exclusief open voor 100 kampeergasten. Tijdens dit eenmalige kampeerevenement leren zij het themapark met haar bewoners op een andere manier kennen.

Avonturenboerderij Molenwaard biedt alle jonge avonturiers, met hun ouders of verzorgers, in juli of augustus de eenmalige mogelijkheid om te logeren op het themapark in Groot-Ammers. De kampeergasten mogen aan het eind van de vrijdagmiddag hun eigen tent plaatsen op het terrein van de Avonturenboerderij, waarna het uitgebreide, avondvullende programma van start gaat.

Uniek

"Hoe uniek is het om te slapen op een themapark? Wij kregen al zo vaak de vraag of overnachten op de Avonturenboerderij mogelijk was. Nu hebben we als park niet de ambitie om dit structureel aan te bieden en ook niet de ruimte voor. Maar, toch willen we deze onvergetelijke, bijzondere beleving wel exclusief twee nachten aanbieden", vertelt directeur Michael van Hoorne.

Hij vervolgt: "Op die manier is 'Kamperen op de Avonturenboerderij' ontstaan. Slapen, barbecueën, dieren voeren en nog meer activiteiten. Alles wat een echte boer doet; geweldig toch! Ik ga er zelf ook slapen, een echte jongensdroom die uitkomt!", lacht directeur Michael van Hoorne.

Ontbijt met streekproducten

De kampeeravonden op het themapark vinden plaats van vrijdag 26 op zaterdag 27 juli en van vrijdag 23 op zaterdag 24 augustus. Na de overnachting in de tent krijgen de kampeergasten ontbijt met diverse streekproducten en mogen ze nog een dagje van alle dagactiviteiten van de Avonturenboerderij genieten.

De kaartverkoop voor het kampeerevenement is inmiddels gestart via www.Avonturenboerderij.nl.