Zilver voor kaaslijn zuivelfabriek De Graafstroom op Gouda Cheese Awards

BLESKENSGRAAF • Zuivelfabriek De Graafstroom uit Bleskensgraaf won deze week met haar nieuwe kaaslijn 'Bonck van Blesckens' zilver op de Gouda Cheese Awards 2019.

"Nog maar net geïntroduceerd en nu al zo'n mooie prijs winnen, dat is werkelijk een droomstart voor een product waar we de afgelopen tijd met hart en ziel aan hebben gewerkt", is de reactie van Henri van der Hel, sales manager van De Graafstroom, nadat hij de prijs in ontvangst heeft genomen.

De Bonck is een stoere, robuuste kwaliteitskaas, gemaakt in Bleskensgraaf. Het is een zogenaamde 15 kilogram kaas die drie kg meer weegt dan een gewone Goudse. 'Mede hierdoor is de kaas extra smedig, krachtig en rijk van smaak', stelt De Graafstroom op de eigen website. 'En doordat het beeldmerk, net als vroeger, in de kaas wordt gebrand, heeft Bonck van Blesckens een onderscheidende stoere uitstraling.'

Smaaktest

Gouda Cheese Awards is een belangrijke kaaswedstrijd in Nederland. Het is geen technische kaaskeuring, maar een smaaktest door consumenten. In 2019 hebben er in totaal veertig verschillende merkkazen meegedaan aan de voorrondes.