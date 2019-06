Feestelijke start bouw Nuova Venezia Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Wethouder Johan Quik heeft op donderdag 6 juni samen met ontwikkelaar Erik Batenburg het startsein gegeven voor de bouw van Nuova Venezia.

Dit deden zij met het slaan van een paal bij dit woningbouwproject aan de Boeierstraat in Nieuw-Lekkerland. Met kleurrijke confetti brachten zij samen met de toekomstige bewoners een toost uit op een voorspoedige bouwperiode.

"Fijn dat de bouw nu van start gaat. Dit project voorziet echt in de behoefte aan woningen in het dorp", geeft Johan Quik aan. Het project omvat 88 woningen in de vorm van eengezinswoningen, twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen.

Dit project is de eerste fase van de nieuwe woonwijk van Nieuw-Lekkerland. In een tweede en derde fase volgen nog 26 appartementen, een vrijstaande en zes twee onder één kap woningen.