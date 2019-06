Hollandse heerlijkheden bij 't Hoekje in De Graanbuurt

GIESSENBURG • 't Hoekje in de Giessenburgse Graanbuurt is zo'n winkeltje waar je naar binnen moet gaan als je verleid wilt worden. Tot de aankoop van heerlijke bonbons bijvoorbeeld, of delicatessen uit de streek.

Rita Meijboom uit Rotterdam is sinds maart eigenares van de winkel, die eerst Crien & Claar heette. De vorige eigenares Clare van Boxsel gaat onder die naam echter door met haar cateringbedrijf, dus een naamswijziging was nodig. Een deel van het assortiment blijft hetzelfde, net als de gezellige sfeer.

Chocolade

Eerder had Rita 24 jaar lang een winkel in haar woonplaats. Die had ze verkocht, maar ze miste het contact met klanten en leveranciers enorm. Toen ze Clare daarover sprak, vroeg zij of Rita haar winkel wilde overnemen. "In mijn vorige winkel verkocht ik onder andere wenskaarten, tijdschriften, kantoorartikelen en bonbons", vertelt Rita. "De verkoop van voeding is voor mij nieuw. Alleen chocolade had ik in mijn vorige winkel ook al. In De Graanbuurt wil ik dat uitbreiden. Mensen kunnen bij mij ook chocoladefiguren, repen met teksten en foto's op chocolade kopen. Naast het contact met klanten vind ik ook het creatieve aspect van mijn werk erg leuk. Steeds weer iets nieuws bedenken."

Webshop

De komende tijd zal Rita de webshop van 't Hoekje verder uitbreiden, onder andere met keukentextiel en bakblikken. "In het assortiment vind je verder bijvoorbeeld bakmixen van Korenmolen Nooitgedagt uit Woudrichem, chutney's, soepen, sauzen, jams, wijn, bier, port, theesoorten en kaas. Daarnaast verkoop ik serviesgoed, onder andere van Bunzlau Castle. Ook ga ik kerstpakketten leveren, bijvoorbeeld met streekproducten."

Adres, openingstijden en website

't Hoekje is gevestigd op het adres Doetseweg 43. De winkel is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.hoekjegiessenburg.nl.