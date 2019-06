Eerste enquête voor burgerpanel Vijfheerenlanden verstuurd

VIJFHEERENLANDEN • De allereerste enquête van het burgerpanel van TipVijfheerenlanden is verstuurd. Als eerste onderwerp is er gekozen voor tiny houses en de besteding van het vakantiegeld. Meedoen kan via deze link.

De enquête is donderdag verstuurd naar de inmiddels ruim honderd leden van het panel in Vijfheerenlanden.

Nieuwsblad Het Kontakt en onderzoeksbureau Toponderzoek zijn sinds kort in gemeente Vijfheerenlanden gestart met een lokaal burgerpanel. Iedereen die in de Vijfheerenlanden woont of werkt kan zich aanmelden voor het burgerpanel. Van tijd tot tijd worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.

Meedoen is heel makkelijk, mensen kunnen zich aanmelden via deze website.