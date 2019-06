Nacht van gebed in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In Diakonia aan de Kerkstraat in Bleskensgraaf wordt vanaf vrijdag 21 juni 22.00 uur tot zaterdag 22 juni 05.30 uur weer de Nacht van Gebed gehouden.

De Nacht van Gebed wordt georganiseerd door Open Doors in samenwerking met kerken om vervolgde christenen te gedenken en te ondersteunen. Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Het gebed vindt met opzet 's nachts plaats omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.

De nacht is in zogenaamde gebedsblokken verdeeld, waarin per gebedsblok voor een land gebeden wordt. Ook komt er om 22:15 uur een spreker en vertelt uit eigen ervaring over zijn ontmoeting met vervolgde christenen. Voor meer informatie: www.opendoors.nl/nacht.