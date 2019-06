Bekendmakingen Molenlanden in Het Kontakt

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat vanaf komende week de officiële bekendmakingen weer publiceren op de gemeentepagina in Het Kontakt en de Klaroen. Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in een brief aan de gemeenteraad.

Met de publicatie van de officiële bekendmakingen in de beide kranten komt het gemeentebestuur tegemoet aan een motie die door DoeMee Molenlanden, CDA, VVD en Progressief Molenlanden was ingediend.

Zij waren het er niet mee eens dat mededelingen van de gemeente alleen digitaal gepubliceerd worden op de website www.overheid.nl. Er zijn volgens de partijen inwoners die niet bekend zijn met internet en deze informatie nu missen of heel veel moeite moeten doen om die informatie te verkrijgen. Daarom moeten publicaties weer in Het Kontakt en de Klaroen komen.

Gemeentewet

Het gemeentebestuur van Molenlanden wil meegaan in die gedachte, maar zit met een praktisch probleem; de gemeentewet. Op grond van die wet moeten officiële publicaties digitaal bekendgemaakt worden via Overheid.nl. De publicaties die daar geplaatst worden, zijn rechtsgeldig. Als een publicatie ook nog via een ander kanaal verspreid wordt, moet duidelijk zijn dat dit niet de officiële rechtsgeldige publicatie is. Om dit onderscheid duidelijk te maken, worden -in lijn met de wens van de raad- de publicaties vanaf komende week verkort geplaatst in de beide kranten.

Voor uitgebreidere informatie kunnen inwoners vervolgens online kijken of contact opnemen met de gemeente. Daarnaast zal een kader bij de publicaties geplaatst worden, waarin staat dat de officiële teksten online staan. Ook voor de mogelijkheden van bezwaar en beroep wordt verwezen naar Overheid.nl en de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de gemeente.

Door de publicaties op de hierboven genoemde wijze weer te geven, hoeft de 'Verordening elektronische publicatie gemeente Molenlanden 2019' van de gemeentewet niet aangepast te worden. De te verwachten extra kosten, voor de aangegeven wijze van publiceren, op de gemeentepagina worden in 2019 en 2020 binnen bestaande budgetten opgevangen.