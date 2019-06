Afscheidswandeling door oude ziekenhuis Sliedrecht

SLIEDRECHT • Iedereen die betrokkenheid voelt bij het ziekenhuisgebouw in de Wilhelminastraat 75 in Sliedrecht, kan er voor de laatste keer binnen kijken op zaterdag 13 juli tussen 10.00 en 15.00 uur.

Het is geen open dag, er is ook geen informatief of amusementsprogramma. Wel is het een gelegenheid om onder leiding van oud-medewerkers nog een blik binnen te werpen voordat het ziekenhuis wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar, die het niet lang daarna zal laten slopen. Het ziekenhuis verhuist binnen Sliedrecht naar een nieuw pand in het Stationspark. Op de plek van het huidige ziekenhuis, dat in 1968 openging, komen woningen.

"De afgelopen tijd hebben we vaak de vraag gekregen of het mogelijk was om binnen nog eens herinneringen op te halen", zegt locatiecoördinator Gert-Jan van Heiningen. "Er is daarvoor weinig gelegenheid, omdat heel snel na onze verhuizing de overdracht van het gebouw al plaatsvindt. Zaterdag 13 juli was de enige dag voordat veel mensen op zomervakantie gaan, om de deur open te zetten voor een afscheidswandeling."

Bezoekers worden ontvangen met een drankje en kunnen dan een rondgang door het pand maken. Het zal mogelijk zijn een persoonlijke boodschap op een muur achter te laten. Na 15.00 uur, wanneer de laatste bezoekers het pand verlaten hebben, doet burgemeester Bram van Hemmen samen met enkele oudgedienden de deur symbolisch op slot. Het ziekenhuis verzoekt Sliedrechters om zo veel mogelijk met de fiets te komen, omdat de parkeerruimte beperkt is.

Nieuwe naam

De nieuwe eigenaar van het gebouw, Crossing Borders Development, zoekt intussen nog naar een geschikte en mooie naam voor het woningbouwproject dat op de plek van het ziekenhuis verrijst. Wie hiervoor ideeën heeft die goed aansluiten op de historie of de omgeving, kan deze mailen aan de projectontwikkelaar via info@cb-development.nl.

Sluiting

Wegens de verhuizing naar het nieuwe pand, is het ziekenhuis in Sliedrecht gesloten in de week van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juli. Gert-Jan van Heiningen: "Vanzelfsprekend zijn er voor patiënten gedurende die week geen afspraken gepland. Wij hopen dan ook dat de hinder tot een minimum beperkt blijft, maar we vragen patiënten wel om in die week een alternatief te kiezen voor bloedprikken en voor röntgenfoto's zonder afspraak."

Voor bloedprikken creëert Result Laboratorium in de verhuisperiode een extra mogelijkheid pal naast het gesloten ziekenhuis. Patiënten kunnen van 15 tot en met 19 juli tussen 8.00 en 16.00 uur terecht in Waerthove, Kerkbuurt 200. Op 22 juli gaat de binnen het ziekenhuis gevestigde prikpost van Result Laboratorium volgens normaal rooster van start samen met de rest van ziekenhuis in het Stationspark. Als extra service aan de inwoners van het centrum van Sliedrecht blijft de prikpost in Waerthove ook daarná gehandhaafd. Prikken kan daar vanaf 22 juli op werkdagen tussen 8.00 en 9.00 uur.

Voor röntgenonderzoeken zonder afspraak zijn patiënten in de week van 15 tot en met 19 juli welkom op de ziekenhuislocatie Dordwijk of Zwijndrecht. De openingstijden zijn daar van 8.15 tot 16.45 uur.

Er is één afdeling die vanuit de Wilhelminastraat niet meegaat naar het Stationspark en dat is het Pijnbehandelcentrum. Dit gaat voor patiënten met een afspraak op maandag 15 juli al van start in een nieuw onderkomen op de ziekenhuislocatie Zwijndrecht, balie 42.