Zwemvierdaagse met volop activiteiten in De Dompelaar

GROOT-AMMERS • Van 24 tot en met 28 juni wordt voor de 44e keer in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers de zwemvierdaagse georganiseerd. Net als voorgaande jaren wordt het zwemfestijn opgezet door de Vrienden van de Dompelaar in samenwerking met Optisport en andere verenigingen.

Iedere avond kan er tussen 18.00 en 20.00 uur banen gezwommen worden. Kinderen met minimaal A-diploma zwemmen 10 banen, volwassenen 20 banen. Nieuw dit jaar is een rustige baan voor alleen volwassenen. Inschrijven voor de hele week kost 4 euro voor abonnementhouders. Zonder abonnement betaal je 7,50 euro.

Naast het banenzwemmen zijn er iedere avond leuke activiteiten. Zoals de brandweer en buikschuiven op een 18 meter lange baan op maandag, estafetteparcours door Giga Molenlanden met stormbaan en botenrace op dinsdag. Woensdagavond is de inhaalavond met kussengevecht op evenwichtsbalk en zwemclinics door zwemvereniging SVO. Op donderdag is het traditionele muntjesduiken. Na vier keer zwemmen krijgen deelnemerse op vrijdagavond de felbegeerde medaille en is er de spetterende slotavond met dweilorkest, optredens en live uitzending door Klokradio. Het wordt weer ouderwets gezellig.

Om alvast in de stemming te komen van de zwemvierdaagse is er voor de kinderen van groep 3 tot en met 9 op woensdag 19 juni van 14.00 tot 15.00 uur een spelletjesmiddag 'waterpret' door Giga Molenlanden. Kijk voor meer informatie op: www.facebook.com/vriendenvandedompelaar.