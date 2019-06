Oefening brandweer aan de Kerkweg in Giessenburg

GIESSENBURG • Maandagavond 17 juni wordt een werving-/demonstratieavond van de brandweer gehouden op de Kerkweg in Giessenburg.

Rond 20.00 uur heeft er tussen de van Delfstraat en Brederodestraat zogenaamd een ongeval op de weg plaatsgevonden tussen twee auto's, waarvan één te water raakt en een ander voertuig in brand zal gaan. In beide voertuigen zit een persoon bekneld. Bij de auto die te water is geraakt, zal het slachtoffer bevrijd worden door de brandweer met behulp van de spoorslootoverbrugging en een brandweerman in waadpak. Bij de brandende auto zal eerst de brand geblust worden. Daarna wordt de beknelde persoon bevrijd door het knippen en spreiden van de auto.

Tegenover de auto die te water is geraakt zal er een plek zijn voor toeschouwers. Zo kunnen zij van dichtbij beleven wat er tijdens zo'n situatie moet gebeuren om iemand te bevrijden. Daarna zal ook door de brandweer toelichting worden gegeven en commentaar worden geleverd over de situatie. Hier zal ook een informatiestand voor zijn, voor verdere vragen van toeschouwers. De inzet wordt gedaan met twee brandweerauto's die elk van een andere zijde het ongeval gaan benaderen. De demonstratie is rond 21.00 uur afgelopen.