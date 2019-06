Slopen bruggen over de Boezem voorlopig in de ijskast

ALBLASSERWAARD • Om beide bruggen van het Waterschap Rivierenland over de Boezem te behouden, heeft wethouder Johan Quik van de gemeente Molenlanden contact opgenomen met het waterschap. Hij deed dat in afstemming met de Historische Vereniging Binnenwaard.

Waterschap Rivierenland liet eerder weten de twee verbindingen te willen slopen en op de plek van de oostelijke brug een nieuwe en bredere brug te realiseren. Voor de westelijke brug stond geen vervanging ingepland.

Door de inzet van de Historische Vereniging Binnenwaard zijn de sloopplannen voorlopig in de ijskast gezet. Naar aanleiding van het gesprek met wethouder Quik neemt het waterschap contact op met de vereniging voor verder overleg.

Brief

Voorzitter Jan Boele schreef namens de vereniging in maart een brief aan het waterschap, waarin hij ervoor pleitte om de sloop niet uit te voeren. "Daar hebben wij twee redenen voor", licht hij toe. "De eerste is een historische. De meest westelijke brug is de oude Donkse brug die eeuwenlang de verbinding vormde tussen de Polder Langenbroek aan de zuidkant van de Boezem en Streefkerk. Al voor de aanleg van het Achterwaterschap in 1365 behoorde deze polder tot Streefkerks grondgebied. De oeververbinding op deze plek heeft dus oude papieren. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw maakten Streefkerkse boeren gebruik van de Donkse brug om hun land in de Langenbroek te bereiken."

Wandelaars

Een tweede reden waarom de westelijke brug (er is overigens bij de Zijdebrug nog een fietsverbinding) volgens de Historische Vereniging Binnenwaard niet zou moeten verdwijnen is het feit dat honderden wandelaars er gebruik van maken.

"De brug is populair bij wandelaars die vanaf de Donk een rondje maken over beide bruggen. Vanaf de oude brug hebben ze een prachtig uitzicht over de Donkse Laagten, het natuurreservaat van Staatsbosbeheer. Het is een fantastische plek om van de weidsheid van het polderlandschap in het hart van de Alblasserwaard te genieten. Het zou werkelijk bijzonder spijtig zijn als dat straks niet meer mogelijk is."

Onderhoud

De Historische Vereniging Binnenwaard stelt daarnaast dat de staat van onderhoud van de Oude Donkse brug goed is. "Voor zover wij kunnen beoordelen is een snelle loop dus niet urgent. Ook Staatsbosbeheer heeft aangegeven nog jaren gebruik te kunnen maken van de verbinding en voor hen hoeft er ook geen nieuwe brug te komen."

Bij het overleg komt ook de mogelijkheid dat de vereniging de brug in eigendom krijgt op tafel. "Al zijn we daar wel wat huiverig voor", plaats Jan Boele een kanttekening. "Dat hangt sterk af van onder welke voorwaarden dat zou gebeuren."