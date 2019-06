Glasdraad wil 'kennismakingsgesprek' met Glasvezel Molenwaard

REGIO • GlasDraad BV, de partij die eerder al de interesse uitsprak om in het buitengebied van de voormalige gemeente Molenwaard glasvezel aan te leggen, neemt binnenkort contact op met Stichting Glasvezel Molenwaard om het gesprek over samenwerking aan te gaan.

Dat stelt CEO Pieter van Grunsven. "Wij staan ervoor open om samen met de stichting in Molenwaard glasvezel aan te gaan leggen. Eerder hebben we al een positief gesprek gehad met GiessenlandenNet, die glasvezel in de voormalige gemeente Giessenlanden heeft aangelegd. Met Glasvezel Molenwaard is dat gesprek nog niet geweest, maar binnenkort nemen we het initiatief om een afspraak met hen te maken."

Eerder gaf GlasDraad al aan in september te kunnen beginnen met de vraagbundeling om op eigen initiatief glasvezel in de buitengebieden aan te gaan leggen. "Maar de keuze of we dat gaan doen, willen we pas maken als blijkt dat de route samen met Glasvezel Molenwaard niet gaat werken."