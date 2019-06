Polderrun in Bleskensgraaf voor Compassion

BLESKENSGRAAF • In Bleskensgraaf wordt op zaterdag 6 juli vanaf 09.30 uur weer de Polderrun gehouden. Wandelaars en hardlopers kunnen zich inschrijven voor de afstanden 6, 9 of 12 kilometer. Deelname kost 15 euro. De opbrengst gaat naar Compassion.

Naast veel sportieve gezelligheid hoopt de organisatie hiermee veel geld op te halen voor kinderen in Tanzania die leven in extreme armoede. De familie van Dommelen (Gert-Jan, Marleen, Christian, Shaqira, Daniël en Lianne) gaat in oktober 2019 meedoen aan de Muskathlon in Tanzania. De reis betalen ze zelf. Hun doel is om tenminste 60.000 euro op te halen voor dit project. Voor meer informatie: www.polderrun.wordpress.com.