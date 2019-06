Vijf jongeren melden zich na oproep over vernielingen in oud schoolgebouw

NOORDELOOS • Vijf jongeren hebben zich vorige week gemeld nadat er een oproep gedaan werd over vernielingen die waren aangericht in het voormalige schoolgebouw aan de Singel in Noordeloos.

"We hebben een goed gesprek met hen gehad en zij hebben excuses aangeboden voor hun daden", meldt Marieke Dekker van het schoolbestuur van de School met de Bijbel. Deze school is ruim een maand geleden verhuisd naar het Noorderhuis. Sindsdien staat het oude gebouw leeg.

Er is diverse malen ingebroken, waarbij zaken grondig vernield zijn en kwetsende en aanstootgevende teksten met verf op de wanden en deuren aangebracht. Het schoolbestuur besloot om een brief te sturen naar de ouders van de kinderen van de school. In die brief vroeg het schoolbestuur aan de jonge daders om zich te melden.

De vijf jongeren die zich naar aanleiding van de oproep bekend hebben gemaakt, hebben aangegeven dat ze geen leuzen op de muren gekalkt hebben en ook hebben ze verklaard dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de grote schade in de school. Maar ze zijn wel in het gebouw geweest en hebben rommel gemaakt.

Verantwoordelijkheid nemen

"Ze nemen daar hun verantwoordelijkheid voor en hebben woensdagavond de rommel opgeruimd -van henzelf, maar ook die van de daders die zich niet gemeld hebben- en ze hebben de meeste leuzen met verf onleesbaar gemaakt. We vinden het zoals eerder gezegd een dappere keuze van hen om zich te melden en alles op te ruimen, inclusief de schade die door anderen is aangebracht", meldt Marieke Dekker.

Helaas hebben de daders van het grote sloopwerk en de leuzen op de muren zich niet gemeld. Er is contact met de gemeente over nadere veiligheidsmaatregelen. Mochten er in de toekomst opnieuw ongeoorloofd personen gesignaleerd worden in het voormalige schoolgebouw, dan wordt direct de politie geïnformeerd.

Het bestuur van de School met de Bijbel heeft er vertrouwen in dat dit niet nodig zal zijn.