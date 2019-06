Wandelpad Meerkerk kan stuk goedkoper

VIJFHEERENLANDEN • De aanleg van het wandelpad langs de Parallelweg in Meerkerk pakt waarschijnlijk beduidend goedkoper uit dan gedacht.

Het pad wordt dan wel in een eenvoudiger variant uitgevoerd. Dat bleek vorige week tijdens de vergadering van de Commissie RVE. Eerder dit voorjaar lieten B&W weten dat de aanleg van het pad juist 50.000 euro meer kost dan gepland.

De raad van Zederik besloot destijds 90.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van een wandelpad dat voor iedereen toegankelijk is.

Klinkerpad

Daarvan moest het bestaande klinkerpad van 600 meter lang van het fietsviaduct bij de Broekseweg tot de brug over de Kerkwetering worden opgeknapt. Bovendien moest er een nieuw wandelpad aangelegd worden van de brug naar de Zouwendijk. Op dit moment ligt hier grasland.

Inmiddels is duidelijk dat de opknapbeurt van het bestaande wandelpad meer geld kost dan verwacht. Onder meer, omdat het pad breder is dan werd aangenomen.

Het college besloot daarom dit jaar de beschikbare 90.000 euro te gebruiken om een half verhard recreatief wandelpad tussen de Broekseweg en de Zouwendijk aan te leggen. Na 2023, als de verbreding van de A27 klaar is, zou nog eens 50.000 euro worden uitgetrokken om het pad op te waarderen tot een voor iedereen toegankelijk wandelpad.

Eerste plan

Reden voor de SGP om te kijken of het mogelijk is terug te gaan naar het eerste plan: de aanleg van een half verhard pad. Dinsdag bleek dat een haalbare optie.

Om te beginnen, pakt die variant na herberekening goedkoper uit. Er is waarschijnlijk geen 90.000 euro, maar 'slechts' 75.000 of 80.000 euro voor nodig.

Bovendien bleek uit onderzoek van SGP-er Kees Vermaat dat 'Graustabiel', het materiaal dat voor een half verhard pad wordt gebruikt, ook geschikt is voor wandel- en fietspaden en dus ook voor minder validen.

Conclusie

Toen wethouder Christa Hendriksen dat bevestigde, was de conclusie voor Vermaat duidelijk.

"Dus zorgt de aanleg van een half verhard pad ervoor dat onze doel – een recreatieve voorziening die ook toegankelijk is voor minder validen – wordt bereikt. Dan is er later geen 50.000 euro meer nodig." De andere fracties waren het daar mee eens.

Omdat het onderwerp 'slechts' opiniërend werd besproken, werd geen besluit genomen. Waarschijnlijk wordt nu eerst overgegaan tot de aanleg van een half verhard pad om na het gereed komen van de A27 te kijken of deze variant voldoet aan de eisen.

André Bijl