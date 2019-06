Debat koopzondagen volgt in gemeenteraad

VIJFHEERENLANDEN • Het 'echte' debat over de winkeltijdenverordening wordt in de raadsvergadering van donderdag 13 juni gevoerd. In de commissievergadering van vorige week hield met name de SGP haar kruit droog.

Voor alle duidelijkheid: de meerderheid van de raad is voor het voorstel van B&W om de uitslag van de enquête in maart te volgen.

Op basis daarvan mogen winkels in Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Leerdam, Lexmond, Oosterwijk, Vianen en Zijderveld elke zondag open van 12:00-17:00 uur.

In Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek mogen de winkels niet open. In Kedichem en Schoonrewoerd blijft de situatie zoals-ie is: B&W kunnen acht zon- en feestdagen per jaar aanwijzen waarop winkels open mogen.

Laden en lossen

Bijna alle fracties gingen akkoord met het voorstel op basis daarvan de verordening vast te stellen. Het laden en lossen op zondag wordt beperkt van een half uur voor tot een half uur na winkelopenstelling.

"Zo willen we rekening houden met de kerkgangers, anderzijds is het voor winkels belangrijk hun versproducten op tijd aan te voeren", legde wethouder Huib Zevenhuizen uit aan Ellie Meijdam (VHL) die zich afvroeg of dat laden en lossen niet op zaterdag kon.

Rechtsongelijkheid

Ze stelde bovendien vast dat er rechtsongelijkheid ontstaat. "In een aantal kernen mogen de winkels niet open, wat doen we als de mening van inwoners verandert?"

De wethouder wees erop dat zo'n situatie zich eerder in Vianen voordeed. "Ondernemers kunnen gebruik maken van de bestaande mogelijkheid om op bepaalde feestdagen open te gaan."

"En ze kunnen handtekeningen ophalen en de politiek laten weten dat ze aanpassingen willen. Dat is aan de ondernemers zelf."

Hoogste goed

Inspreker Vogelaar van de Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust riep de politici op te kiezen voor het 'hoogste goed' en de winkels op zondag dicht te houden.

Desondanks lieten op SGP en CU na alle fracties weten de verordening te steunen. Tot een debat kwam het niet, omdat de SGP dat later wil voeren.

"Dit onderwerp ligt zo gevoelig bij fracties, inwoners en ondernemers dat het thuis hoort in de raadsvergadering", aldus Evert Geluk.