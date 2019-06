'Zeer geslaagde editie' Vierdaagse Alblasserwaard; 4550 wandelaars en fietsers

REGIO • Het bestuur van de Vierdaagse Alblasserwaard kijkt terug op een 'zeer geslaagde editie'.

'Wandelaars en fietsers waren zeer lovend over de prachtige routes, de organisatie, het enthousiasme van de vrijwilligers en de vernieuwde elementen, zoals de Sport Edition de Family Proof route en de Streekparade', zo laten de organisatoren weten.

Van woensdag tot en met zaterdag trokken er in totaal 4550 fietsers en wandelaars vanuit Hoornaar door de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Tijdens de laatste dag was er in Hoornaar op de start- en finishlocatie een Streekparade, waar ondernemers en instanties uit de regio zich presenteerden.

Zaterdagmiddag sloot burgemeester Dirk van der Borg het evenement officieel af. Hij overhandigde aan de Hartstichting een cheque van 1000 euro. De Vierdaagse Alblasserwaard had deze stichting uitgekozen om als goed doel te steunen.