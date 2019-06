DoeMee Molenlanden: 'Openbare weg is geen reclamezuil'

MOLENLANDEN/ARKEL • "De openbare weg is geen reclamezuil", met die woorden reageert Berend Buddingh' van DoeMee Molenlanden op de beantwoording van het gemeentebestuur van Molenlanden op vragen die door zijn partijn gesteld over storende buitenreclame.

Berend Buddingh' van DoeMee had het college schriftelijke vragen gesteld over deze buitenreclame, die aangebracht is op drievoudige sandwichborden die in onder meer Arkel gezien zijn. De uitingen vallen extra op omdat het niet direct over lokale ondernemers gaat, maar regionaal en zelfs landelijke spelers hun uitingen doen. Veel inwoners storen zich hieraan, volgens DoeMee Molenlanden.

Geen opbrengst

Deze storende buitenreclame levert de gemeente Molenlanden geen cent op. Dat blijkt uit de beantwoording van het gemeentebestuur op de vragen van DoeMee. De vergunningsplicht voor dergelijke reclame is namelijk in 2015 afgeschaft door de gemeente. Daardoor kan de gemeente geen leges heffen en heeft de gemeente dus geen opbrengsten van dergelijke reclames. De gemeente heeft daardoor ook geen directe invloed op de reclame die rondom lantaarnpalen wordt opgehangen.

Buddingh' vreest geen ongecontroleerde toename van dergelijke reclame, nu de vergunningsplicht is losgelaten. "Als je bedenkt dat de vergunningverlening al in 2015 is afgeschaft dan denk ik dat het nog wel meevalt met de toename en de overlast. Wellicht dat het tot voor kort bij uitbaters van dit soort reclame-objecten nog niet in beeld was en dat er vanaf nu sprake is van een ongekende toename, maar dat zullen we gaan zien", reageert Buddingh' van DoeMee Molenlanden.

Geen meerwaarde

Desondanks ziet hij de meerwaarde van deze commerciële borden niet. "We hebben het hier niet over een aankondiging voor een rommelmarkt, kermis of jaarmarkt. Ik vraag me daarbij af of de regelgeving goed wordt toegepast. Er staat duidelijk in de APV dat slechts drie weken voor een evenement reclame gemaakt mag worden. Volgens mij gaat het hier niet altijd om evenementen of het begrip evenement wordt veel te ruim geïnterpreteerd. Voor mij geen grijs gebied. Handhaven dus."

Maar eerst wil Berend Buddingh' in de gemeenteraad kijken of er draagvlak is voor meer regulering. "Volgens mij is de openbare weg geen reclamezuil en dat moeten we ook niet willen. Ook niet als het een grijpstuiver, want daar hebben we het over, oplevert. De makkelijkste oplossing is dus, niet toestaan", besluit Buddingh'.