Camper kantelt op A15 bij Gorinchem; inzittenden én hondje komen met schrik vrij

GORINCHEM • Op de A15 ter hoogte van Gorinchem kantelde vrijdagmiddag een camper met hierin twee vrouwen van 74 en 80 jaar oud

De oorzaak was een klapband. De camper belandde in de berm en kwam net voor een slootje tot stilstand. Diverse automobilisten boden hulp en bevrijden de twee vrouwen en hun hondje uit de camper door de ramen van de camper in te slaan. Zowel de vrouwen als het hondje zijn met de schrik vrijgekomen.