Stella Grant (Haley Lu Richardson) is een typisch meisje van zeventien… Ze is verslaafd aan haar laptop en ze is dol op haar beste vriendinnen.

Maar in tegenstelling tot de meeste andere tieners brengt Stella een groot deel van haar tijd door in het ziekenhuis als cystic fibrosis-patiënte. Haar leven zit vol met routines, regels en zelfdiscipline - die allemaal op de proef gesteld worden als ze de ongelofelijk charmante medepatiënt Will Newman (Cole Sprouse) ontmoet.

Ze flirten al snel met elkaar, maar vanwege infectie-gevaar moeten zij een veilige afstand tussen elkaar bewaren. Als hun band sterker wordt, groeit ook de drang om de regels te negeren. Wills onwil om zich strikt te houden aan zijn behandeling maakt het nog gecompliceerder. Stella inspireert Will gaandeweg om alles uit het leven te halen, maar kan zij uiteindelijk de persoon van wie zij houdt redden als ze hem niet eens mag aanraken?

FIVE FEET APART draait vanaf 13 juni a.s. in de bioscoop.

