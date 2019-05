Herdenking bij Oorlogsmonument Boerderij Gijbeland

BLESKENSGRAAF • De jaarlijkse herdenking bij het oorlogsmonument bij Boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 te Bleskensgraaf vindt vrijdag 7 juni 2019 om 10.30 uur plaats.

De kinderen van de hoogste groepen van de beide lagere scholen in Bleskensgraaf, de School met de Bijbel en De Stapsteen dragen zelfgemaakte gedichten en verhalen voor. Burgemeester Dirk van der Borg houdt namens de gemeente een toespraak en legt daarna met de kinderen een krans en bloemen bij het monument. Na de twee minuten stilte wordt het Wilhelmus gezongen.

Naast de scholen zullen ook een aantal mensen van de brandweer hun medewerking verlenen in de vorm van een erewacht.

Tijdens de herdenking zal stil worden gestaan bij de neergeschoten Engelse Mosquito boven Bleskensgraaf op 28 mei 1943. De Canadese bemanning van het vliegtuig was op dat moment op weg naar huis na een bombardement op de stad Essen in Duitsland. De piloot van het vliegtuig overleefde het ongeluk en de tweede man kwam helaas om het leven. Beiden kwamen uit Canada.

"Het is goed dat de kinderen op jonge leeftijd al stilstaan bij wat er in de nacht van 28 mei 1943 gebeurde toen een vliegtuig neerstortte en een van de bemanningsleden om het leven kwam. Ook denken we tijdens deze herdenking aan de huidige oorlogen en de slachtoffers die daar gevallen zijn. Op deze manier maken we het voor kinderen heel betekenisvol", stellen de organisatoren.