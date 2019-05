Vijfheerenlanden wil toekomstvisie inwoners en bedrijven horen

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Jan Pieter Lokker onthulde woensdag 29 mei het toekomstvisietraject Focus 2035. In een Toekomsttour peilt de gemeente de komende maanden hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de toekomst van Vijfheerenlanden zien.

Wat voor soort gemeente zijn we dan, hoe vervoeren we ons, hoe organiseren we zorg en hoe richten we onze woon- en leefomgeving in? Belangrijke vragen die bepalen hoe de gemeente keuzes gaat maken.

Planning

Burgemeester Jan Pieter Lokker: "De toekomstvisie moet ons allemaal prikkelen en helpen bij het maken van keuzes voor Vijfheerenlanden. De visie is daarom van de hele gemeenschap. De komende maanden kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op allerlei manieren hun mening geven over de toekomst van Vijfheerenlanden. Teken je toekomst, swipe je voorkeur, vul de enquête in bij het Inwonerspanel, praat mee op de markt. Onze oproep: doe mee met dit inspirerende proces met als doel om ideeën en plannen zo concreet mogelijk te maken. Daar kunnen we mee verder!"

"De informatie die we ophalen verwerken we in een concept-visie, die we tijdens de Dag van de Toekomst in september samen met onze partners aanscherpen. De uiteindelijke toekomstvisie wordt eind 2019 door de gemeenteraad vastgesteld."

Samenhangende visies

Voor sommige onderwerpen en deelgebieden zijn al visietrajecten opgestart voordat de opdracht werd gegeven voor het opstellen van een Toekomstvisie. Zo staat de gemeente voor de wettelijke taak om een Omgevingsvisie op te stellen. Voorbeelden van andere visietrajecten zijn de Energietransitie en de Woonvisie. Om te voorkomen dat er werk opnieuw wordt gedaan, worden de verschillende visietrajecten goed op elkaar afgestemd.

Voor meer informatie: www.vijfheerenlanden.nl/focus2035.