Storende buitenreclame levert Molenlanden niks op

MOLENLANDEN/ARKEL • De storende buitenreclame in Arkel, waarover DoeMee! Molenlanden zich eerder deze week druk maakte, levert de gemeente Molenlanden geen cent op.

Dat blijkt uit de beantwoording van het gemeentebestuur op vragen van DoeMee. De vergunningsplicht voor dergelijke reclame is namelijk recent afgeschaft door de gemeente. Daardoor kan de gemeente geen leges heffen en heeft de gemeente dus geen opbrengsten van dergelijke reclames. De gemeente heeft daardoor ook geen directe invloed op de reclame die rondom lantaarnpalen wordt opgehangen.

Berend Buddingh' van DoeMee! Molenlanden had het college schriftelijke vragen gesteld over deze buitenreclame, die aangebracht is op drievoudige sandwichborden die in onder meer Arkel gezien zijn. De uitingen vallen extra op omdat het niet direct over lokale ondernemers gaat, maar regionaal en zelfs landelijke spelers hun uitingen doen. Veel inwoners storen zich hieraan, volgens DoeMee! Molenlanden.