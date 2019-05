Oude liefde roest niet bij Ameide's Fanfare Korps

AMEIDE • Op zaterdag 25 mei gaf Ameide's Fanfare Korps in Het Spant in Ameide een concert met het thema 'Oude Liefde Roest Niet'. Alle oud-muzikanten uit Ameide en Tienhoven waren uitgenodigd om mee te spelen, twaalf van hen gingen de uitdaging aan.

De oud-muzikanten kregen een instrument en bladmuziek om thuis mee te oefenen, ze repeteerden mee met het orkest en speelden uiteindelijk een volledig concert mee. Het werd een warm weerzien tussen de oud-muzikanten, het orkest en het publiek. Twee oud muzikanten hebben na deze avond besloten om weer lid te worden van AFK. Het ultieme bewijs dat oude liefde niet roest en zelfs weer nieuw leven in kan worden geblazen!

Het concert was een mix van stijlen. Er werd een traditionele mars gespeeld, maar ook een muziekstuk over het drama met de zeppelin Hindenburg die in brand vloog. Er werd een medley gespeeld van muziek van Amy Whinehouse en tijdens 'Highland Rhapsody' waande het orkest en publiek zich in de Schotse Hooglanden.

Tijdens het concert werd de muziekvereniging verrast door een gulle gift van de 'Vrienden van de Fanfare'. AFK bestaat dit jaar 35 jaar en dit jubileum werd door de vrienden aangegrepen om 3500 euro te doneren. AFK zal dit bedrag gebruiken om een nieuwe altsaxofoon aan te schaffen die het orkest hard nodig heeft.

Een ander hoogtepunt deze avond was het jubileum van Kees van der Grijn, hij is al vijftig jaar lang muzikant en lid van de fanfare. Hij speelt de bas, is voorzitter van AFK en zeer actief binnen de vereniging. Kees werd in zonnetje gezet met een toespraak, een speld van de muziekbond, een oorkonde en een bos bloemen voor zijn vrouw.