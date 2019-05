Stichting Glasvezel Molenwaard wil toch miljoenen van gemeente Molenlanden

MOLENLANDEN • De ultieme poging van Stichting Glasvezel Molenwaard om de benodigde 3500 abonnementen binnen te halen, is niet gelukt. De teller bleef op 2900 steken. De stichting klopt daarom nogmaals bij de gemeente aan voor een miljoenenlening.

Zo'n tachtig vrijwilligers - particulieren, ondernemers en en melkveehouders - gingen de afgelopen weken de deuren rond in de voormalige gemeente Molenwaard om abonnementen aan de man en vrouw te brengen. Ze wisten de teller omhoog te krijgen van 2500 naar 2900. "Daar zijn we heel blij mee, er is door de vrijwilligers fantastisch werk verricht. In Goudriaan en Ottoland is het percentage boven de zeventig procent. Landelijk is dat absurd veel. Maar in bijvoorbeeld Oud-Alblas bleef het steken op dertig procent. Onder aan de streep hebben we gewoon te weinig aanmeldingen."

Wel kon het stichtingsbestuur op de valreep nog een forse meevaller noteren. Woningcorporatie Tablis Wonen heeft besloten om alle huurhuizen op glasvezel aan te sluiten en de kosten van 100 euro per huishouden voor hun rekening te nemen. Het gaat daarbij om zo'n 750 adressen. "Zij staan er nu heel positief in. Maar het zijn geen abonnementen, huurders moeten zichzelf nog inschrijven. Samen met Tablis zijn we daar mee bezig."

Opties

Er zijn meerdere opties voor Stichting Glasvezel Molenwaard. Het bijltje erbij neerleggen komt in ieder geval als laatste aan bod. een mogelijkheid is wel dorpen waar het percentage boven de benodigde 55 procent is aan te gaan leggen en pas met de andere plaatsen aan de slag te gaan als ze boven die 55 procent komen.

"Maar sowieso is financiële steun van de gemeente Molenlanden nodig om de aanleg van glasvezel toch nog kunnen realiseren", vult Edwin van der Ham aan. "Het gemeentebestuur heeft ons destijds gevraagd dit op te pakken. Wat ons betref kan het nu niet zo zijn dat de gemeente aan de zijlijn blijft staan als wij een nutsvoorziening aanleggen. Zij kunnen zich niet verschuilen achter de regels. Binnenkort hebben we een afspraak met de wethouder en leggen we de vraag neer of zij toch een miljoenenlening willen verstrekken."