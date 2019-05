Burgemeester Van der Borg geeft startschot voor Vierdaagse Alblasserwaard

HOORNAAR • Burgemeester Dirk van der Borg gaf woensdagochtend het officiële startsein voor de Vierdaagse Alblasserwaard.

Samen met Theo van der Ham, één van de organisatoren van het evenement van Stap & Trap en Den Hâneker, stapte hij op de fiets om met de eerste groep het terrein aan de Dorpsweg in Hoornaar af te rijden. Tot en met zaterdag fietsen en wandelen er duizenden deelnemers door de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Daarnaast zijn er door de organisatie allerlei activiteiten op de planning gezet. Zo is er zaterdag een Streekparade bij de tent in Hoornaar en is daar vrijdagavond traditiegetrouw een feestavond, aangeboden door de Stichting Vrije Recreatie. Donderdag is er een 'Family proof route': dertig kilometer voor de fietsers en tien kilometer voor wandelaars, inclusief puzzeltocht.

Meer informatie: vierdaagsealblasserwaard.nl.