Oasen produceerde vorig jaar 47,5 miljard liter drinkwater

REGIO • De aandeelhouders van drinkwaterbedrijf Oasen keurden op dinsdag 28 mei het jaarverslag over 2018 goed.

In 2018 vierde Oasen dat het bedrijf al 135 jaar drinkwater in de regio levert. Kenmerkend aan het jaar was de warme en droge zomer, waardoor de klanten van Oasen meer drinkwater gebruikten.

De warme zomer in combinatie met de aantrekkende economie zorgden in 2018 voor een verbruik van 47,5 miljard liter drinkwater. Dit is ruim een half miljard liter meer dan in 2017. Oasen kon de hogere vraag naar drinkwater zonder problemen aan, er traden geen verstoringen op. Wel blijft het bedrijf benadrukken dat het van belang is om met verstand de kraan te gebruiken: 'Geniet van het drinkwater, maar verspil het niet'.

Oasen investeert ook de komende jaren veel in het verder verbeteren van haar productieprocessen en infrastructuur, om zo te zorgen dat haar klanten altijd onberispelijk drinkwater uit de kraan blijven krijgen.

Duurzaam drinkwater

Oasen streeft ernaar om op termijn een energieneutraal drinkwaterbedrijf te worden. Hiervoor houdt het bedrijf innovatieve pilots om zo duurzaam mogelijk drinkwater te maken. Afgelopen jaar boekte Oasen mooie resultaten bij het optimaliseren van de waterdruk en het anders schakelen van pompen in het productieproces. Dit leverde een energiebesparing op, waarbij de klanten dit niet merkten in hun waterdruk thuis. In 2019 verwacht Oasen nog meer resultaten op het gebied van duurzaamheid te behalen.

Het volledige jaarverslag is te lezen op www.oasen.nl.