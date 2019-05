Vijfheerenlanden benieuwd naar woonwensen inwoners

VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden werkt aan een nieuwe woonvisie en heeft daarom alle inwoners gevraagd om online een vragenlijst in te vullen over hun woonwensen.

In de woonvisie zet de gemeente verwachte, gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen op woongebied voor de komende jaren op een rij. Vijfheerenlanden wil daarom graag input vanuit de bevolking. Wat voor soort woningen moet er gebouwd worden? Moet er meer gebouwd worden voor starters of meer voor senioren?

Alle huishoudens van de gemeente Vijfheerenlanden ontvangen een brief met de vraag om de enquête in te vullen. Voor degenen die niet beschikken over internet is er de mogelijkheid een papieren vragenlijst aan te vragen bij de receptie van onze drie gemeentehuizen.

Inwoners kunnen de enquête tot en met maandag 17 juni invullen.