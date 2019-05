Jeugdsentiment op twee wielen in de Graanbuurt

GIESSENBURG • Kippen van de leg, koeien schuilend achter bomen. Klonk zaterdagmiddag 25 mei het geronk van honderden Kawasaki-motoren in de Alblasserwaard, ´s morgens bromden er zo’n tweehonderd oude brommers door de polder.

‘Die rookpluimen, dat geluid, die geur’, verklaarde een enthousiaste brommerliefhebber zijn deelname aan de toertocht, die voor de 7e keer was uitgezet door de Brabantse bromfietsclub ’t Zuigerke.

Snorrend en grommend, tuffend en ploffend arriveerden de oldtimers met hun berijders in groepen in de Graanbuurt in Giessenburg. De solexen hadden een voorsprong gekregen, waarna de Puchs, Zündapps en Kreidlers de achtervolging hadden ingezet. De gemoedelijke, nostalgische Graanbuurt voelde als ‘thuis’ voor de brommerminners, die hun ijzeren jongensdroom tot werkelijkheid brengen.

Gelaafd en gespijsd met verse kruidkoek en koffie door Clare van Crien en Claar en na wat noodreparaties in de werkplaats Arie’s Classics van Arie Boer gingen de potjes en integraalhelmen weer op.

Ook Arie zelf ging in de startblokken, al ging zijn rit een andere kant op. Gemoedelijk, zijn klompen karakteristiek aan de voeten, stapte hij in Noordeloos over van zijn brommer op zijn Kawasaki motor uit 1968 en startte achter Nol Bikker aan de rit voor het Guinness Book of Records.