Restaurant gerund door kinderen groot succes

WIJNGAARDEN • De kinderen van groep 5/6 en 7/8 van CBS de Zaaier opende het restaurant op woensdag 22 mei.

Het MFA ´t Wingerdshof werd voor één dag omgetoverd tot een professioneel restaurant voor 75 gasten. Onder begeleiding van vrijwilligers hebben de kinderen ontzettend veel plezier beleeft met het voorbereiden van een heerlijk 3-gangen menu. Tijdens het eten werden geschonken artikelen/waardebonnen per opbod verkocht door de kinderen onder leiding van veilingmeester Bart.

De totaalopbrengst van 1100 euro is bestemd voor een speeltoestel op het nieuwe Dorpsplein in Wijngaarden.

De kinderen blonken uit in zowel de keuken als in de bediening. Het was erg professioneel opgezet en ook niet onbelangrijk, het eten was heerlijk.