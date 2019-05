ChistenUnie-SGP wint met EU-verkiezingen in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De lijstverbinding ChristenUnie-SGP heeft tijdens de Europese verkiezingen de meeste stemmen gehaald in gemeente Vijfheerenlanden. In totaal stemden 3.645 kiezers in de gemeente op de christelijke partijen. Dat is flink minder dan de nummer twee in Vijfheerenlanden: het CDA, die nog geen drieduizend stemmen kreeg.

De PvdA - de landelijke winnaar - kreeg 2.626 stemmen. De VVD wint het in Vijfheerenlanden nipt van Forum voor Democratie, de liberalen wisten 2.168 stemmen te vergaren. De partij van Thierry Baudet bleef haken op op 2.102. De PVV kwam in Vijfheerenlanden niet verder dan 654 stemmen. De opkomst in Vijfheerenlanden was 41,98 procent. Landelijk gezien is de PvdA met Frans Timmermans de verrassende winnaar geworden van de Europese Parlementsverkiezingen. De definitieve uitslag is te vinden op de website van gemeente Vijfheerenlanden. Daar zijn ook de uitslagen per stembureau in te zien.