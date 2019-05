Alleen maar geslaagden bij jeugd karate examen

STREEFKERK • Onder grote belangstelling hebben de karate jeugdleden van Karateschool Bezemer uit Nieuw-Lekkerland en Streefkerk zaterdag examen afgelegd.

Voor sommige was het de eerste keer dat zij aan een karate examen deelnamen. Maar er waren er ook die al wat meer ervaring hadden, waaronder de tienjarige Emina Nezirevic die opging voor de blauwe band en daar ook voor slaagde, wat voor die leeftijd wel bijzonder is. Iedereen had de oefenstof goed doorgenomen, want alle deelnemers zijn geslaagd.

Iedereen kreeg na afloop van het examen van karateleraar Gerrit Bezemer een stoere cap cadeau.

De geslaagden van het Jeugd examen in Streefkerk: 2e streep witte band: Ben Lengkeek, Mees Mennema, Jelte Godschalk; 3e streep witte band: Myke Verweij, Dante Nieuwenhout, Robin Dolle; 7e kyu gele band: Tijn Simbula, Jaimy Muilenburg, Mosquera den Boer, Rubija Nezirevic, 6e kyu oranje band: Melissa Stout. Ruben van de Heuvel, Axel van Dieren, Kyomi Planken, 5e kyu groene band: Levi Siebeling, 4e kyu blauwe band: Emina Nezirevic.

Voor meer informatie: www.karateschoolbezemer.nl.