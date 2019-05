Live Music SummerCafé bij Kat in de Wilg

OUD-ALBLAS • Zondag 2 juni start de Alblasserdamse band Multi-Music weer het LiveMusic SummerCafé op het terras van restaurant De Kat In de Wilg in Oud-Alblas.

Multi-Music gaat dit zomerseizoen vijf keer optreden en elke keer zullen er ook gastoptredens zijn van zangers, zangeressen en diverse muzikanten.

De vaste ploeg bestaat uit pianist en muzikaal leider Martin Boskamp, gitarist Simon Dekker, Bassist Marcel Perik, vibrafonist Sandro Estourgie en drummer Peter Boermans. Voor de zang is er al vele jaren lang Iris Boermans aanwezig en inmiddels ook nichtje Nicole Foree. Dennis van Aarssen, die dit jaar het programma The Voice of Holland won, zullen wij helaas moeten missen. Hij is beroepsmuzikant geworden en heeft het heel druk met het opstarten van zijn muzikale carrière. Hij treedt trouwens wel in september op in theater De Willem in Papendrecht met zijn nieuwe bigband.

Het gastoptreden wordt dit keer verzorgd door het combo Don't Explain van Henk Kok met de zangeres Andrea Keller. Voor dit seizoen is het programma behalve zondag 2 juni ook op, zondag 30 juni (met Yvonne en de Rotations), zondag 4 augustus (met zanger/gitarist Jeroen Jansen), 25 augustus (met Peter Habraken op klarinet) en 8 september (met Violist Nathan Hol) .

Het programma van het LiveMusic SummerCafé loopt steeds van 15.00 tot 18.00 uur en gaat bij slecht weer ook door, maar dan binnen in de bovenzaal van het restaurant.

De keukenbrigade van de Kat in de Wilg zorgt na afloop, voor een gezamenlijke maaltijd met muzikanten en gasten. Keuze uit twee dagschotels (vis of vlees) en een dessert voor € 17,50 per persoon, maar reserveren is wel aanbevolen.

Restaurant De Kat in de Wilg is te vinden aan de Peperstraat 28 in Oud-Alblas (0184-692770). De toegang voor het LiveMusic SummerCafé is gratis.

Op de foto staat de vaste begeleidingsgroep van Multi-Music met pianist Martin Boskamp, bassist Marcel Perik, drummer Peter Boermans en gitarist Simon Dekker.