Avond4Daagse in Goudriaan: 163 deelnemers

GOUDRIAAN • Mede door het mooie weer is de Avond4Daagse in Goudriaan vier dagen lang een geslaagd feest geworden. In totaal hebben er 163 deelnemers deelgenomen.

Elke avond heeft de route een eigen thema gehad en voor de kinderen op de 2,5 kilometer route waren de kabouters present om hen de weg te wijzen.

Vorig jaar is de avond4daagse voor de eerste keer weer oppakt door vrijwilligers en een groot succes geweest. Dit heeft de organisatie gemotiveerd om voor dit jaar een stapje harder van stapel te lopen. Er waren nieuwe routes uitgestippeld in en om Goudriaan. Daarbij heeft elke avond een eigen thema gekregen. De Molentocht route – 't Boerenpad – Expeditie Ottoland en als afsluiter op de vrijdagavond de Feest-route.

Naast het gezonde aspect van wandelen is het milieu niet vergeten. Alle deelnemers is gevraagd om iedere avond een eigen beker/flesje mee te nemen. Deze konden bij de stempelposten gevuld worden met limonade of water. Ook is aandacht geweest voor een schone wandeltocht, de deelnemers werden verzocht het afval niet te laten slingeren, hiervoor waren speciale afvalzakken. Elke deelnemer heeft bij de start een rugtasje van Wasko gekregen om hierin de stempelkaart en de eigen beker te doen.