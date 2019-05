CBS De Bron Nederlands kampioen schooldammen

BRANDWIJK • Christelijke basisschool De Bron is zaterdag kampioen van Nederland geworden met schooldammen.

In Schagen eindigde de dammers uit Molenaarsgraaf / Brandwijk voor de G.J. van Nassauschool uit Gouda en de Calvijnschool uit Hoogeveen. Het tweee team van CBS De Bron had zich ook weten te plaatsen voor het NK en eindigde op de 12e plaats.

De dag begon niet vlekkeloos aangezien er werd gestart met een gelijkspel tegen de school uit Woubrugge. Dit puntverlies werd weer rechtgezet door alle wedstrijden voor de pauze met ruime cijfers winnend af te sluiten. Na de pauze bleef er gewonnen worden en stond De Bron bovenaan de ranglijst. Met nog twee wedstrijden voor de boeg leek het kampioenschap voor het grijpen, maar toen sloeg de spanning bij de spelers toe. In de voorlaatste ronde werden er wat foutjes gemaakt en kwam het team niet verder dan een gelijkspel. In de laatste ronde moest De Bron het opnemen tegen de nummer 2 en er moest minimaal gelijk gespeeld worden. Onder hoge druk wisten de dammers in een spannende eindstrijd er een 4-4 uit te persen. Dit was voldoende voor de overwinning!

Bij thuiskomst was er bij CBS De Bron een feestelijk ontvangst georganiseerd. De rode loper lag uit en burgemeester Van der Borg was ter plaatse om de dammers te feliciteren met de geweldige prestatie.