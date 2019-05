Spinningmarathon voor Stichting Pim geslaagd

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Vrijdag 24 mei vond er een spinningmarathon plaats in sportcentrum Fitter bij de Wit. De spinningmarathon is georganiseerd door team Blokland Bouwpartners vanwege hun deelname aan de Stelvio Challenge begin september 2019. Het doel was geld inzamelen voor Stichting Pim; een stichting in Dorst waar jongeren met een meervoudige beperking kunnen wonen en/of een dagprogramma kunnen volgen.

De marathon was een groot succes. Er hing een leuke sportieve sfeer en de opkomst was hoog. De deelnemers varieerden van beginnelingen die voor het eerst een uurtje op een spinningfiets zaten, tot een aantal ervaren spinners die zelfs de volledige vier uur non-stop hebben gefietst! Mede dankzij de enthousiaste begeleiding van de sportinstructeurs heeft team Blokland Bouwpartners deze avond het beoogde sponsorbedrag ruimschoots weten in te zamelen.

De Stelvio Challenge is een actie waarbij deelnemers fietsend, wandelend of rennend de Stelviopas gaan beklimmen in Bormio Italië voor Stichting Pim. Het team sponsoren kan nog via www.stelviochallenge.nl.