Volop keuze op rommelmarkt in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Aan tweedehands spullen was zaterdag geen gebrek op de jaarlijkse rommelmarkt in Groot-Ammers.

In de kramen op het terrein aan de Ireneweg konden de honderden bezoekers op de drukbezochte markt een keuze maken uit onder meer boeken, servies, schilderijen, meubels, kleding en huishoudelijke artikelen. Ook was er een verkoop per opbod én waren er meer dan voldoende etenswaren verkrijgbaar.