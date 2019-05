Sponsorloop en fietstocht SmdB Noordeloos voor Alpe d'HuZes

NOORDELOOS • De sponsorloop en fietstocht van de School met de Bijbel in Noordeloos heeft donderdag 16 mei ruim 3500 euro opgehaald voor Alpe d'HuZes.

Op initiatief van de leerlingenraad was deze activiteit georganiseerd op het prachtige mountainbike parcours van het Land van de Verte. Alle kinderen vanaf groep 4 kregen een korte clinic van MTB-trainer Nils en reden op mountainbikes zoveel mogelijk rondjes. De jongere kinderen beklommen rennend en wandelend met veel enthousiasme de mooie groene heuvels. Iedereen had een maatje die de telling bijhield en halverwege werd gewisseld.

In de aanloop naar deze dag hadden de leerlingen opa's, oma's, ouders, vrienden en buren gevraagd om hen te sponsoren voor het goede doel. Met een presentatie voor de groepen 4 t/m 8 hebben Simon, Loïs, Barend, Geerit en Nieske uitgelegd wat het goede doel precies inhield. Eerst werd in een kort filmpje uitgelegd wat kanker is en vervolgens vertelden ze hoe het evenement Alpe d'HuZes al vele jaren zoveel mogelijk geld bijeen brengt voor onderzoek naar kanker, zodat straks niemand meer hoeft dood te gaan aan deze nare ziekte. De kinderen hebben daar met elkaar hun steentje aan bijgedragen. In totaal werd meer er dan 3500 euro opgehaald. Dit bedrag is overgedragen aan Team Noordeloos, dat op 6 juni met 18 sporters de Alpe d'Huez gaat beklimmen. Team Noordeloos is heel blij met deze steun en supertrots op de inzet van de school en de kinderen.

Meer foto's van de sponsorloop/fietstocht voor Alpe d'HuZes zijn te vinden op: https://www.myalbum.com/album/39mdP2sYzssu.