Verkeersmaatregelen op Voorstraat en Sluis in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De gemeente Molenlanden gaat op korte termijn maatregelen treffen om de situatie op de Voorstraat en Sluis te verbeteren.

De 30 km/uur portalen zullen meer nadruk krijgen en het oostelijke portaal wordt verplaatst. Ook wordt het kruispuntvlak Voorstraat - Kerkstraat rood gemarkeerd en zal het wegdek van de Voorstraat en Sluis eenduidig (her)ingericht worden door de fietsstroken opnieuw rood te maken.

Bij de vier wegversmallingen wordt bebording aangebracht ter ondersteuning van de voorrangssituatie en het kruisingsvlak Voorstraat/De Haven wordt rood gemarkeerd.

Twee voorstellen vragen om een nadere afweging door de gemeenteraad van Molenlanden. Het gaat hierbij om de voorstellen tot het starten van een gedragscampagne. Het werkt het beste als in een verkeerscampagne inwoners, politie, gemeenten en regio samen optrekken. Eerst wordt daarom nagegaan of voldoende bewoners van Groot Ammers en/of gebruikers van de weg bereid zijn om de campagne uit te voeren. Als dat zo is, worden regio en politie verzocht om capaciteit hiervoor vrij te maken.

Ook het instellen van een verbod voor doorgaand vrachtverkeer wil het college van Molenlanden eerst bespreken met onder meer transporteurs, ondernemersverenigingen en de politie.

In september dit jaar zal er meer duidelijkheid zijn over de verkeerscampagne en het eventueel instellen van een verbod voor doorgaand vrachtverkeer.