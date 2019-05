Rioleringswerk De Bongerd in Streefkerk jaar eerder

STREEFKERK • Het rioleringswerk in de Bongerd in Streefkerk wordt al dit jaar ter hand genomen. Dat meldt de gemeente Molenlanden.

Eind 2018 is De Bongerd in Streefkerk gesloopt. Projectontwikkelaar Hercon heeft op dit moment de nieuw te bouwen woningen en appartementen in de verkoop staan en wil in september 2019 gaan starten met de nieuwbouw hiervan. In een eerdere planning was dit december 2019.

De gemeente gaat na de nieuwbouw de omgeving opnieuw inrichten. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal van 2020 zal zijn. Echter, de riolering wil de gemeente graag voor de start van de nieuwbouw aanleggen. De belangrijkste reden hiervoor is dat tijdens de nieuwbouwfase de rioolsleuf kan nazetten.

Het budget voor de riolering van 217.000 wil de gemeente daarom één jaar naar voren halen en in 2019 al besteden. Dit wordt verwerkt in de Zomernota 2019. Nu de bouwaannemer zijn planning enkele maanden naar voren heeft gehaald, moet de aanvang van de riolering ook enkele maanden naar voren worden gehaald en dus voor de behandeling van de Zomernota.