Extra geld nodig voor opstellen Visitormanagement Kinderdijk

KINDERDIJK • De gemeente Molenlanden heeft 125.000 euro extra nodig om het Plan Visitormanagement Kinderdijk te kunnen uitvoeren. Dat meldt het college aan de raad van Molenlanden.

Met het plan moet sturing gegeven worden aan de problematiek en de opgaven van het toerisme in en rond het Werelderfgoed Kinderdijk en het westelijk deel van de Alblasserwaard. Toerisme, wonen (leefbaarheid) en bereikbaarheid zijn belangrijke thema's.

Op dit moment worden de meerkosten voor de uitvoering van het Plan Visitormanagement Kinderdijk en de verdere gebiedsontwikkeling (doorontwikkeling gebiedsperspectief, waterentree) geraamd op 125.000 euro. "Daarbij moeten we aantekenen dat er nog een aantal risico's zijn die niet zijn verdisconteerd in dit bedrag", meldt het gemeentebestuur van Molenlanden. "Zo zijn we nog in gesprek met de provincie over de hoogte van hun bijdrage."

De financiële consequenties zullen aan de raad worden voorgelegd via de Zomernota.