Geen maatregelen nodig tegen lichte loodvervuiling in speeltuin Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De gemeente Molenlanden heeft een lichte loodvervuiling geconstateerd in de speelplaats aan de Wal 2 in Nieuwpoort. Er zijn volgens de gemeente geen extra maatregelen nodig ter bescherming van de kinderen die er spelen.

In Nieuwpoort is een geringe verhoogde waarde van 117 mg per kg aangetroffen. Dit gehalte ligt net boven de toetsingswaarde van 100 mg per kg. Bij resultaten hoger dan 390 mg per kg zou er groot alarm geslagen zijn. Dit is echter in geen van de speelplaatsen in Molenlanden het geval.

In de gemeente Molenlanden is op 25 locaties onderzoek gedaan naar mogelijke verontreiniging met lood. Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in Zuid-Holland namelijk lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot zes jaar.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is geconcludeerd dat nergens loodgehalten gevonden zijn die gezondheidskundig een belemmering zijn voor de kinderen die in deze speeltuinen spelen. Bij het iets te hoge loodgehalte in Nieuwpoort hebben bodemdeskundigen samen met de gemeente gekeken naar de veiligheid voor kinderen.

Hieruit is naar voren gekomen dat er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Omdat er sprake is van een grasmat ter plaatse van de speelplaats kan in dit geval worden volstaan met het controleren van de staat van de grasmat, bijvoorbeeld tegelijk met het regulier onderhoud van de speelplaats. Indien er open plekken ontstaan, is het gewenst om hier opnieuw gras in te zaaien.