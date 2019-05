Molenlanden ziet af van invoering groene leges

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden is tegen het invoeren van groene leges. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Molenwaard had in juli vorig jaar gevraagd om de invoering van groene leges te onderzoeken, maar het gemeentebestuur van Molenlanden geeft deze week aan dit geen goed idee te vinden.

De groene leges zijn bedoeld als financiële prikkel voor burgers en bedrijven voor het nemen van bepaalde duurzaamheidsmaatregelen. Naar schatting 15 gemeenten in Nederland hebben de regeling ingevoerd. Enschede was in 2017 één van de eerste gemeenten die daartoe overging. Daar was de regeling een succes, maar de inkomsten voor de gemeente liepen drastisch terug. Omdat vooral bedrijven en projectontwikkelaars er gebruik van maken, is besloten om de regeling voortaan alleen voor particulieren toe te passen.

Verschillende redenen

De gemeente Molenlanden ziet de invoering van groene leges niet zitten vanwege verschillende redenen. De invoering zorgt voor extra bureaucratische handelingen en ziet het nut van groene leges niet. Bij nieuwbouw zijn de energienormen tegenwoordig al heel streng en Molenlanden kent al langere tijd de regeling van de duurzaamheidsregeling; een regeling die particuliere woningeigenaren en huurders kunnen aanvragen voor het verduurzamen van hun woning. Voor non-profit organisaties, zoals sportverenigingen, bestaat daarvoor de stimuleringslening.

In de praktijk blijkt dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de regeling, waarschijnlijk omdat de marktrente laag staat waardoor zij voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen andere (goedkope) manieren van financiering tot hun beschikking hebben.

Ook zijn er landelijke regelingen en subsidies voor zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels en biomassaketels en is er het lage BTW-tarief van 9 procent voor arbeidsloon bij isolatie. Het gemeentebestuur van Molenlanden wil daarom voorlopig geen groene leges invoeren.