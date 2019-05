Geslaagde 'meet-and-greet' van WIJIJ

GORINCHEM • Met veel enthousiasme van zowel werkgevers als kandidaten is de eerste kennismakingsbijeenkomst van WIJIJ (spreek uit als wij-jij) goed ontvangen. Ruim 15 werkgevers en 35 kandidaten ontmoetten elkaar eind vorige week in een informele sfeer in De Bank van Noppes in Gorinchem.

Zowel werkgevers als kandidaten blijken enthousiast over de visie van WIJIJ, waarin talenten en competenties de hoofdrol spelen in het matchen van mensen en banen.

De juiste 'klik'

'Wij geloven helemaal in deze gedachte' vertelt een van de aanwezige ondernemers. 'We kijken niet in de eerste plaats naar iemands diploma, maar veel meer naar het enthousiasme, interesse, de passie, inzet en of er een klik is met het team. Want in principe kun je alles leren. Wat mij ook erg aanspreekt in WIJIJ, is dat de mensen die zich inschrijven dit uit vrije wil doen en zelf het initiatief nemen.'

Ook kandidaten zijn enthousiast. 'Alleen al het aanmaken van je profiel was heel interessant. Wanneer je moet nadenken over je eigen talenten en competenties, kom je op nieuwe ideeën. Het zette mij echt aan het denken', aldus een werkzoekende.

Digitaal platform

WIJIJ heeft een digitaal platform ingericht waar iedereen die op zoek is naar werk of een andere baan, een eigen profiel kan aanmaken. Op deze profielpagina is veel ruimte om talenten, vaardigheden en competenties te delen, naast het CV en opleidingen. Daarnaast staan er persoonlijkheidstesten op het platform, die de deelnemers nieuwe waardevolle inzichten over zichzelf opleveren. Inschrijven is gratis.

Wie zijn profiel deelt in de zogenaamde 'Talentenpool' op WIJIJ.nl, is daarmee vindbaar voor werkgevers in de regio. Meer informatie voor kandidaten en werkgevers is te vinden op www.WIJIJ.nl. Bellen kan via 06-57632121.

Over WIJIJ

Begin maart is het nieuwe platform WIJIJ in de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden gestart als initiatief van het Regionaal Werkbedrijf, het samenwerkingsverband tussen Avres, UWV, FNV, CNV en VNO NCW-West. Inmiddels hebben zich honderden kandidaten ingeschreven en tonen werkgevers interesse in de nieuwe organisatie. WIJIJ koppelt mensen aan banen op basis van talent en passie onder het motto 'Word wie je écht bent!'. Niet het CV en werkervaring zijn primair bepalend, maar juist de talenten, passie en vaardigheden.