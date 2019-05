Inschrijving geopend voor Riverside Car Classic

REGIO • In en rondom Dordrecht wordt op zaterdag 22 juni weer de Riverside Car Classic verreden.

"De voorbereidingen zijn gestart en de inschrijving voor de Riverside Car Classic 2019, de klassiekerrally uit Dordrecht en omstreken is nog enkele weken open", zegt Harry Eskes, één van de organisatoren. "Daarna moeten we vanwege de aanlooptijd helaas streng zijn. We zorgen dat het zaterdag 22 juni weer een memorabel ééndaags evenement met diverse highlights wordt. De deelnemers krijgen zéker weer een bijzondere route langs en over rivieren voorgeschoteld." Inschrijven kan op www.car2business.nl/inschrijfformulier.

Goede weerklank

"Een klassiekerrally in Dordrecht en omstreken (lees: de Drechtsteden) vond goede weerklank bij de partners en de deelnemers. De rally zal dit jaar weer in twee grote lussen rondom Dordrecht verreden worden. Met de rivieren, vanwege de naam 'Riverside', als richtlijn", vertelt Stefan de Kreek. Hij zit net als Harry Eskes in het organisatiecomité.

"In elk deel van de route is wel stromend water te vinden. Maar ook andere pittoreske en onvermoede plekken zijn in de route opgenomen. De deelnemers krijgen diverse vragen te beantwoorden, zodat het niet louter een toeristische tocht is. Het is een pittige rit; bovendien met volop kansen op nieuwe contacten leggen."

Klassiekers

Het evenement is merkonafhankelijk voor klassiekers die ouder zijn dan 40 jaar. Wie nu een heel bijzondere auto heeft; een youngtimer van 25 tot 40 jaar of nog iets anders, moet even contact opnemen met de organisatie (www.riversidecarclassic.nl). Via die link kan men ook inschrijven of rechtstreeks op www.car2business.nl/inschrijfformulier.

De rally wordt georganiseerd door een stichting zonder winstoogmerk. De opbrengst gaat naar een goed doel, dat de komende weken bekend wordt gemaakt.