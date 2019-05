Informatieavond over CPO-nieuwbouwproject Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • In MFC Den Hoek te Hoogblokland vindt dinsdag 4 juni een informatieavond plaats over het CPO-nieuwbouwproject in Hoogblokland. De aanvang is 19.30 uur.

Voor de locatie Hofstede Hoogblokland is het definitieve kavelpaspoort bekend. 'Dit betekent dat randvoorwaarden vanuit de gemeente voor deze locatie definitief zijn vastgesteld', meldt initiatiefnemer Wijontwikkelensamen. 'Het CPO project in Hoogblokland kan van start gaan.'

Tijdens de avond komen de randvoorwaarden voor deelname aan bod, wordt er uitleg gegeven over wat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) inhoudt en is er aandacht voor de mogelijk te bouwen woningen met bijbehorende raming van de VON-prijzen.

Na deze informatieavond kunnen geïnteresseerden zich inschrijven door middel van een interesseformulier. Voor meer informatie of een interesseformulier kunnen belangstellenden een mail sturen naar stephan@wijontwikkelensamen.nl. Uit alle geïnteresseerden zullen vijf deelnemers worden geloot die kunnen deelnemen aan het CPO-project.