Kinderpornoveroordeelde wil onder celstraf uit; OM eist juist zwaardere straf

HOOGBLOKLAND • Een kinderpornoverzamelaar (54) uit Hoogblokland die daar in 2016 tegen de lamp liep, wil onder de celstraf van vier maanden uit die hij vorig jaar van de rechtbank kreeg.

De man, die inmiddels verhuisd zou zijn naar een naburige gemeente, vocht de veroordeling dinsdag in hoger beroep aan bij het Haagse Gerechtshof. Hij bekent, maar wil graag een taakstraf. Het OM eist juist een zwaardere straf dan de rechtbank had opgelegd: een half jaar onvoorwaardelijke celstraf. "Als signaal aan de samenleving dat we dit nooit zullen dulden."

Verdachte Robert van B. liep in 2016 tegen de lamp toen zijn schoondochter met zijn laptop naar de politie ging. Daarop stonden honderden kinderpornofilms en foto's. Hij zat twee dagen vast en dat was volgens zijn advocaat al heel erg voor hem. "Hij is erg bang voor de gevangenis."

De man bekende altijd al dat hij de foto's deelde via een chatsite en er opgewonden van werd. In de rechtszaal geeft hij dat nogmaals toe. "Later dacht ik: waar ben je mee bezig, dit is gewoon fout''.

Op vingers getikt

De rechter wijst hem er op dat de eerste afbeelding de verkrachting van een vijfjarig meisje stond. De rechter vond het erg kwalijk dat de verdachte 'een markt' in stand hield door dit soort foto's te verspreiden. Verder verbaasde het hem dat de man kennelijk geen hulp had gezocht, nadat hij in 2015 tot een taakstraf was veroordeeld voor ontucht met een nichtje. "U bent toen toch op de vingers getikt."

De verdachte zou inmiddels wél een zedendaderbehandeling ondergaan. Hij zou geen kinderpornowebsites meer bezoeken en 'afstand houden' van jonge kinderen. Zijn advocaat vraagt het hof daarom om te volstaan met een taakstraf die van de raadsman best 'stevig' mag zijn. Een verblijf in de cel zou de kans op herhaling volgens hem alleen maar vergroten.

Niet schipperen

De hofaanklaagster waardeert de volmondige bekentenis van de verdachte, maar zegt nou eenmaal niet te kunnen 'schipperen' met de straf. "Elke dag worden kinderen misbruikt om dit materiaal te maken. Het is een verschrikkelijke cultuur." Zij eist een celstraf van 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, net als eerder bij de rechtbank was geëist. Verder moet de computer van de man geregeld worden gecontroleerd, zo wil het OM.

Het Gerechtshof doet 4 juni uitspraak.