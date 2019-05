Waardlanden gaat ook afval inzamelen in Vianen

VIJFHEERENLANDEN • Waardlanden zamelt vanaf zaterdag 1 juni ook het afval in de voormalige gemeente Vianen in. Waardlanden was al actief in de rest van Vijfheerenlanden. De gemeenteraad heeft besloten dit uit te breiden naar de gehele gemeente.

Ook het afvalbrengstation in Vianen wordt onderdeel van de organisatie van Waardlanden. Medewerkers van de gemeente kunnen zelf kiezen of ze willen overstappen naar Waardlanden. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel medewerkers dat willen doen. Voor inwoners verandert er weinig, zo benadrukt de gemeente. De inzameldagen van afvalcontainers blijven hetzelfde.

Op het afvalbrengstation in Vianen gelden vanaf zaterdag 1 juni dezelfde openingstijden en regels als op de andere afvalbrengstations van Waardlanden. Meest opvallende wijzigingen zijn de verruiming van de openingstijden en het niet meer toestaan van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Inwoners van Vijfheerenlanden mogen gebruikmaken van alle afvalbrengstations van Waardlanden.

Voor de inwoners van de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik gold dat al. Inwoners van Vianen, Hagestein, Everdingen, Hoef en Haag en Zijderveld kunnen voortaan, net als de andere inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden, met Waardlanden contact opnemen als ze vragen hebben of voor een afspraak voor het ophalen van grofvuil.