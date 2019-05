Slootjesdag bij de NVWA in Papendrecht

PAPENDRECHT • IVN-Alblasserwaard organiseert op zaterdag 15 juni een slootjesochtend voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ouders zijn uiteraard ook welkom.

Kinderen van vier en vijf jaar kunnen alleen onder begeleiding van een volwassene deelnemen. De ochtend start om 10.00 uur bij het Streeknatuurcentrum Alblasserwaard (SNCA) en duurt ongeveer twee uur.

Er is deze ochtend van alles te doen rondom water. Er worden waterdiertjes gevangen met netjes en er is ook een demonstratie: vissen vangen met een groot schepnet. Daarnaast kunnen er waterproefjes gedaan worden en er is een waterwandeling door de tuin. Binnen in het centrum kun je nog veel meer te weten komen over water. Kinderen mogen zelf op ontdekkingstocht en er zijn gidsen om te helpen.

De kosten bedragen 2,50 euro per kind en dat is inclusief een glas limonade en een koekje. Graag van tevoren opgeven met naam en leeftijd van het kind via jeugd@nvwa.eu. Het SNCA ligt aan de Matenaweg 1 te Papendrecht bij het Alblasserbos. Voor meer informatie over de NVWA: www.nvwa.eu.